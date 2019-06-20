İl Genel Meclisi üyesi maaşının İl Özel İdaresi'ne iadesini istedi

Dereli'den AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Şükrü Kahraman, akaryakıt sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle bu ayki alacaklarını İl Özel İdaresi'ne iade edeceğini söyledi.

Giresun İl Genel Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında AK Parti Dereli İl Genel Meclisi üyesi Şükrü Kahraman, İl Özel İdaresi'nden alacağı huzur hakkı ve komisyon toplantısı ücretlerini iade edeceğini açıkladı.

İl Genel Meclisi toplantısında konuşan Kahraman; “Bu aylar bölgemiz için yoğun yağışların yaşandığı ve bu nedenle de afetlerin meydana geldiği aylardır. Trabzon'da can kayıplarının yaşandığı afetten dolayı üzüntülerimi ifade ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kendi ilçem Dereli'de de büyük ölçüde olmasa da küçük çaplı afetler meydana geldi. Yaşanan bu afetler dolayısıyla İl Özel İdaresi'nden araç ve gereç talebinde bulunduk. Ancak yakıt olmadığı gerekçesiyle araç gönderilemeyeceği ifade edildi. Bu konuda her zaman vatandaşlarımız, milletimiz devletine karşı yardımseverdir, vefakardır. Bir şekilde katkı sağlanır. Ancak sanıyorum ki İl Özel İdaresi bu konuda hazırlıksız yakalanmış. Bu nedenle de ben de katkı sağlamak adına İl Özel İdresi tarafından İl Genel Meclis Üyesi olarak tarafıma yapılacak olan Huzur Hakkı ve Komisyon ücretlerimin iadesini yapmayı talep ediyorum. Bu konuda dilekçemi de sunacağım” dedi.