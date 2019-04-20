İldiz: “Kendi sahamızda kaybedip, deplasmanda kazanıyoruz”

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Giresunspor galibiyetinin ardından, "Kendi sahamızda kaybedip, deplasmanda kazanıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yücel İldiz, kendi sahalarında kaybettikleri puanları deplasmanda kazandıklarını söyledi. İldiz, "Giresun deplasmanında istediğimiz bir galibiyetle üç puanın sahibi olan taraf olduk. Ne yazık ki kendi sahamızda zorlanıyoruz, puan kaybediyoruz. Kaybettiğimiz bu puanları da deplasmanlarda telafi etmeye çalışıyoruz. Giresunspor deplasmanında da bizim için çok önemli üç puan aldık. Bugün sahada beklenen oyunu oynadığımızı düşünüyoruz. İyi bir oyun oynayınca da golleri bulduk. İlk yarıda birçok pozisyonları da kaçırmış olmamıza rağmen net bir skorla kazandık. Bundan sonra dört tane final maçımız kaldı. Kesinlikle hataya tahammülümüz yok. Özellikle iç maçlarımızda zorlanıyoruz. Bunu halletmemiz gerekiyor. Bugün olduğu gibi bundan sonra kalan maçlarımızda da taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Taraftarlarımıza da bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Ayrıca bizi iyi karşılayan Giresunspor camiasına da teşekkür ederiz” diye konuştu.