İlk defa kitap fuarı düzenlenen ilçede yazarlar okurlarıyla buluştu

Yağlıdere Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 5 gün süren kitap fuarında yazarlar her yaştan binlerce kitapseverle buluştu. Hepsi birbirinden değerli şair ve yazarlarla tanışıp dinleme fırsatı bulan vatandaşlar, yazarlara ait kitaplarını da imzalatma fırsatı buldu.

Yazarlar adına konuşan Yazar Zekeriya Beşirli. “Gördüğünüz gibi fuarımız çok güzel başladı. 3 gün sürecek olan fuarımızın yoğun katılımdan dolayı beş güne uzattık. Açılışımız muhteşemdi insanların ilgisi mükemmeldi. Yağlıdere tarihinde ilk kez yapılıyor bundan dolayı da mutluyuz ve değerli Yağlıdereleri fuarımıza katılarak bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Düzenlenen Kitap Fuarı'nda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk ise kitapların hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Kitaplar sayesinde dünyanın dört bir yanındaki insanların hayatlarına ve düşüncelerine aşina olabiliriz. İyi bir kitap, bizi başka dünyalara götürür, farklı bakış açıları sunar ve bizi zenginleştirir bugün kitapları seven, ilgi duyan ve onların hayatlarında önemli bir yeri olan insanlarla bir araya geldik. Burada yeni yazarlar keşfedebilir, sevdiğimiz yazarlarla tanışabilir ve en son çıkan kitapları inceleyebiliriz" dedi.