İnanılmaz olayda tüfek adamın elinde patladı

Tetiğe basmasıyla birlikte tüfek adamın elinde param parça oldu.

Giresun'da bir köyde çekildiği sanılan sosyal medya görüntüsünde adam eline aldığı tüfekle ateş etmek için nişan alarak tetiğe basıyor. Tüfeğin ateşlenmesinin ardından ise tüfeğin namlusu sol eliyle kavradığı kısımdan parçalara ayrılıyor. Tüfeğin ortadan ikiye ayrılmasıyla şaşkına dönen adam ise sırtını dönerek kaçıyor. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonuyla görüntüleniyor. Sosyal medyada yer alan bu görüntüler ise izleyenleri gülümsetiyor.