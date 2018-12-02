İranlı turizm acenteleri Giresunlu işletmeciler ile buluştu

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Valiliği ve Türk Hava Yolları işbirliğinde İranlı 17 acente temsilcisi Giresun'da misafir edilerek Kuzalan Tabiat Parkı, Mavigöl, Kulakkaya yaylası ve tarihi Zeytinlik Semti tanıtıldı.

Ziyaret sonrasında Giresun Kalesi'nde bulunan bir restoranda düzenlenen programda, kentteki otel ve restoran işletmecileriyle ikili görüşmeler yapılarak gelecek turizm sezonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Programa katılan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun'un Karadeniz'in incisi bir kent olduğunu belirtti.

Sarıfakıoğulları konuşmasında, “İlimiz 6 tabiat parkıyla ve altyapısıyla inşallah önümüzdeki yıl ve yıllar çok daha fazla sayıda yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapmak istiyor. Bu nedenle tüm paydaşların bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği kanaatiyle biz de arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik onlar da canla başla çalışıyor. İnşallah önümüzdeki gün ve günlerde bu seyahatleri yoğunlaştırırsınız, ilişkilerimizi yoğunlaştırırsınız ve biz dost ve kardeş ülke İran'dan gelecek misafirlerimizi sektör ve il olarak ağırlamaya hazırız" dedi.

İran'ın Tebriz kentinde faaliyet gösteren acente firmasının temsilcisi Esmail Milani ise, "Giresun'da birkaç yeri gezdik, doğası çok güzel. Bizim için yeni bir pazar, bu pazarda kendi yolcularımız için güzel bir paket ve program yapmak için çalışıyoruz. İnşallah Giresun ve bizim için hayırlı olur” şeklinde konuştu.