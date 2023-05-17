İrfan Buz: “Trabzonspor'a odaklanmış durumdayız”

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara yaklaşırken ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor, 30 Mayıs'ta evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda basına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, Trabzonspor maçına odaklandıklarını ve 3 puanı almak için çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Her şeyden önce Fenerbahçe müsabakasından 1 puanla çıkmamız moral ve motivasyon olarak bizim açımızdan çok önemliydi. Fenerbahçe maçından önce şunu söylemiştim. O bizi önümüzdeki 3 müsabakaya hazırlayacak. Oyuncularımızın performansı çok iyi bir şekilde sahaya yansıttı ve 1 puanımızı aldık. Şimdi bunu unuttuk ve hazırlıklarımızı tamamen Trabzonspor müsabakasına yoğunlaştırdık. Trabzonspor maçı bizim açımızdan önemli. 14 günlük süre içerisinde takımımızı en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Özel bir müsabaka. Bir hazırlık maçı yapmayacağız. Sebeplerinden bir tanesi de ortada, kadromuz çok kısıtlı. Bu riske girmek istemiyoruz. Tamamen Trabzonspor'a odaklanacağımız için bunu yapmayacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız.”

"Matematiği iyi biliyorum"

Puan hesabı yapmadıklarını belirten Buz, “Matematiği iyi biliyorum. Tabi futbol hesap işi değil. Her zaman şunu söylerim. Son haftaya kadar her şey olabiliyor. Farklı hesaplar ortaya çıkabiliyor. Sizin o eylemin içerisinde neler yapabilirsiniz, ona bakacaksınız. Tamamen Trabzonspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Tabi ki galip gelmek istiyoruz, 3 puanımızı almak istiyoruz. Bizim hesaplar onların üzerinde” dedi.

Takımın önemli oyuncularından Vukan Savicevic ve Alexis Perez'ın durumu hakkında bilgi veren Buz, “Savicevic'in kaburgasında kırığı vardı. İdmanlara başladı. Alternatif açısından çok önemli bir oyuncu. Sizde takdir edersiniz ki Perez'de çok önemli bir oyuncumuz. Şimdi İngiltere'de tedavi görüyor. 19-20 Mayıs gibi bize katılacak. Umarım kısa zaman içerisinde oynama şansını bulabilir” dedi.

“Savaşarak ligde kalacağımıza inanıyorum”

Yeşil beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Serginho Junior, yeni hocalarıyla beraber motivasyonlarının arttığını belirterek şunları söyledi:

“Bence geldiğinden beri takımı pozitif etkiledi. Geldiğinden beri sürekli bir şey yapmaya çalışıyor. Takımın artık bir kan değişimine ihtiyacı vardı. Hocamız elinden geleni yapmaya çalışıyor. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Takım pozitif durumda. Son 3 maçı alırsak takım ligde kalacak. Buna hepimiz inanıyoruz. Buna inandığımız için antrenmanda motivasyonumuz daha yüksek. Biz burada hep beraber hoca olarak, futbolcu olarak, taraftar olarak, Giresun olarak bir savaş içerisinde olacağız. Bunu birlikte başarabiliriz. Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış bir kulüp. Savaşarak ve mücadele ederek ligde kalacağımıza inanıyoruz.”

Sezon sonu takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda da konuşan Serginho, “Henüz önümüzdeki sezon için transferle alakalı bir şey düşünmedim ve konuşmadım. Şu an sadece ligin bitmesini bekliyorum ve buna odaklandım. Takımı ligde tutabilirsek ve isteğimiz bu doğrultuda. O zaman başkanımızla oturup konuşuruz. Tek düşündüğümüz şey takımı ligde tutmak” ifadelerini kullandı.