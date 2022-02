İsmail Kartal: “Bugün bütün istatistiklerin karşılığını aldık”

Bugün bütün istatistiklerin karşılığını aldık” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maça çok iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için oyuna çıktıklarını ifade eden Kartal, “Bugün her iki takım da oyuna maçı kazanmak için başladı. Erken bir gol yedik, golü yememize rağmen paniklemedik. Ne yapmamız gerektiğini herkes biliyordu ve dersimize iyi çalıştık. İkinci yarı pozisyonları değerlendirebilseydik, final paslarını doğru tercih yapabilseydik buradan çok farklı skorla ayrılabilirdik. Biz bugün iyi oynadık ama oynatmak istediğim bu oyun değil. Plan buydu ama bu oyunu her geçen yükseltmemiz lazım. 3 gün önceki maçta oynadık, bugün bu takım 120 km koştu. Bugün istatistiklerin de karşılığını aldık. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda istatistiklerin karşılığını alamamıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kazanmak için her şeyi yaptık. Giresunspor da oyunun başında kazanmak istedi. Sıralamaya bakılmasın. Onların da oyun anlayışı pozitif. Ama bizim daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. Giresunspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

“Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar”

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında gidebildikleri yere kadar gitmek istedikleri söyleyen Kartal, şunları dile getirdi:

“Ben göreve geleli 6. maçıma çıktım. Bu 6 maçın da 6'sını da kazanmalıydık. İstatistikler önümüzde. Gol atan kazanacaktı. Bugüne kadar bütün maçları kazanacak futbol oynadık. Bugün hem hak ettik hem kazandık. O yüzden oyuncularım bir duygu patlaması yaşadılar. Sürekli onlarla konuşuyoruz. Bugün inşallah bizim için bir başlangıç olur. Bunu devam ettiririz, inancımızla ve samimiyetimizle. Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar. En azından Avrupa kupasında ve ligde gidebildiğimiz yere kadar gidip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. En azından biz taraftarlarımıza bu mesajı vermemiz lazım. Hedefler ortada. Ligde gidebildiğimiz yere kadar, başarabilirsek ikincilik. Avrupa kupalarında da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Slavia Prag, Avrupa'nın en çok koşan takımı ve sert bir takım. Biz de onlara kendi sertliğimizi göstererek mağlup etmek istiyoruz. İlk defa istatistiklerin karşılığını aldık. Elimdeki oyuncuların mevkisi olmamasına rağmen farklı yerlere yama yapıyorum. Bugün Serdar'ı oyuna sokuyoruz. Elmacık kemiği kırık. 'Oynamak istiyorum hocam' dedi ve ısrarcı oldu. Onlar da bıktı bu tarz şeylerden ve kazanma hırsından dolayı zar zor oyundan çıkardık Serdar'ı. Biz şu anda bunları yaşıyoruz. Bugün çok şükür kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti.”