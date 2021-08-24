İsmail Kurt: "Yeni kurulan bir ekip olmanın dezavantajlarını yaşadık"

Kurt ayrıca, ligin ilk iki haftasında yeni kurulan bir takım olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını vurguladı.

GZT Giresunspor'da Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurt, Süper Lig'de geride kalan iki haftada istedikleri sonuçları alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Yeni kurulan bir takım olarak zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kurt, “Sezona kendi evimizde Galatasaray karşısında aldığımız 2-0'lık yenilgiyle başladık. Ardından geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya yine aynı skorla 2-0 mağlup olduk. Bu iki maçtan puansız ayrıldığımız için üzgünüz. Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında yeni kurulan bir ekip olmanın dezavantajlarını yaşadık. Adaptasyon sorunumuzu aştığımızda istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yıllar sonra Karadeniz'in iki komşu il takımının karşı karşıya geleceğini vurgulayan Kurt, “Trabzonspor sezona çok iyi başladı. Rakibimiz ligde oynadığı iki maçı da kayıpsız geçti. Perşembe günü Roma ile UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu 2. maçında karşı karşıya gelecekler. İlk maçta, kendi sahasında 2-1'lik mağlubiyet yaşayan Trabzonspor'a Roma ile oynayacakları rövanş maçında başarılar diliyoruz. Giresunspor olarak biz de Trabzonspor ile sahamızda oynayacağımız maçın hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Yıllar sonra Karadeniz'in iki komşu ilini karşı karşıya getirecek bu zorlu 90 dakikada Trabzonspor'u en iyi şekilde ağırlamak ve güzel bir futbol ile sahada istediğini alan taraf olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.