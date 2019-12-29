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İstanbul'da Giresun fotoğraf sergisi açıldı

istanbul Bayrampaşa Giresunlular Derneği tarafından “Gurbet Sıla Bir El, Fotoğrafta Yok Engel" projesi kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

istanbul Bayrampaşa Giresunlular Derneği tarafından “Gurbet Sıla Bir El, Fotoğrafta Yok Engel" projesi kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.


Proje kapsamında düzenlenen fotoğraf eğitim kursunun ardından Giresun ve ilçelerine gerçekleştirilen foto safaride çekilen fotoğraflar Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde sergilendi. Fotoğraf sergisi açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Bayramasa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in yanı sıra Giresun Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve ziyaretçiler katıldı.


Açılışta konuşan İstanbul Bayrampaşa Giresunlular Derneği Başkanı Tülay Tahmaz, derneğin kuruluşundan bugüne birçok sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek bu projenin de bunlardan biri olduğunu söyledi.


Dernek Başkanı Tahmaz, “ 'Gurbet Sıla Bir El, Fotoğrafta Yok Engel' projemiz kapsamında önce bir fotoğraf kursu düzenledik. Kursa katılan kursiyerlerimizle Giresun'a gezi düzenleyerek fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi. Giresun ve ilçelerinde çekilen fotoğrafların da bugün burada sergi açılışını gerçekleştirdik. Sergimiz 18 Ocak tarihine kadar açık kalacaktır. Giresun'un doğal ve kültürel güzelliklerini İstanbul'da sergilemek daha bir anlamlı olacaktır.” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirilerek fotoğraf yarışmasında birinci olan Yılmaz Turan, ikinci olan Osman Uçar ve Üçüncü olan Mustafa Tanrıverdi'ye ödülleri veridi. Ödül törenini ardından ise sergide yer alan fotoğraflar gezildi.

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