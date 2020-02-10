İstanbul'dan gelen cenaze, kar nedeniyle 3 gündür defnedilemedi

İstanbul'da hayatını kaybeden 87 yaşındaki kadının cenazesi memleketi Giresun'daki kar nedeniyle 3 gündür defnedilemiyor.

Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Cumartesi günü İstanbul'da vefat eden 87 yaşındaki Rukiye Güdük'ün cenazesi 3 gündür memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verilmeyi bekliyor. İlçedeki Altınlı Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve İstanbul'da ikamet eden Rukiye Güdük, Cumartesi sabahı İstanbul'da hayatını kaybetti. Aynı günün gece saatlerinde memleketi Giresun'a getirilen Güdük'ün cenazesi kötü hava koşulları nedeniyle Pazar günü toprağa verilemedi. İlçeye bağlı yaklaşık 2 kilometre mesafede Altınlı Merkez Camii yanında aile kabristanlığında toprağa verilmesi düşünülen ve kabri hazırlanan Rukiye Güdük, Altınlı Mahallesi sahil kesiminde evinin bahçesinde Eynesil Belediyesine ait cenaze nakil aracında bekletiliyor. Rukiye Güdük'ün cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.