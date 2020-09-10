İstanbul'un ilçe belediyelerinden Dereli'ye destek

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Giresun'un afet yaşanan ilçelerinde incelemeler yapmak üzere Giresun'a geldiler.

Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın davetlisi olarak gelen başkanlar, yine Giresunlu Milletvekili Hasan Turan tarafından Ordu-Giresun Havalimanında karşılandı. Ardından Dereli başta olmak üzere selden mağdur olan ilçelere geçen başkanlar burada yapılan çalışmaları incelerken vatandaşlarla sohbet ederek mağduriyetlerin bir an önce sona ereceğini belirttiler.

Felaketin ardından Dereli başta olmak üzere selin hasara yol açtığı ilçelerde saha çalışmalarını sürdüren Milletvekili Hasan Turan yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmeye, hasarların derin izleri silinmeye devam ediyor. Esnafımıza sağlanan kolaylıklıkların hayatı normale dönüşünü hızlandırdığını görmek ve bunu kendilerinden duymak bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.