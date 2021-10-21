İstinat duvarı çalışması yapılan yol çöktü

Giresun'un Yağlıdere ile Alucra ilçeleri arasında istinat duvarı çalışması sırasında kara yolunda çökme meydana geldi.

İlçe merkezinden geçen kara yolunda meydana gelen çökme sonucu yolun bir bölümü ile istinat duvarı Yağlıdere Deresi'ne doğru kaydı. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yol ile dere üzerindeki Şevket Kaya Köprüsü'nü ulaşıma kapattı. İncelemenin ardından kara yolu kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

Yağlıdere Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, çöken bölümde karayolları ekiplerince çalışma gerçekleştirileceği için yolun yarın sabah 08.00 itibarıyla 25 Ekim Pazartesi gününe kadar ulaşıma kapatılacağı belirtildi. Trafiğin şehir içerisinden kontrollü yürütüleceği kaydedilen açıklamada, tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların şehir içerisinden geçişine izin verilmeyeceği kaydedildi.