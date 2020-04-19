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İtfaiye ekiplerinin martı kurtarma operasyonu.

Giresun’un Espiye ilçesinde çatıdan sarkan ipe takılan martıyı itfaiyeciler kurtardı.

Giresun'un Espiye ilçesinde çatıdan sarkan ipe takılan martıyı itfaiyeciler kurtardı.


Espiye ilçesinde bir apartmanın çatısından sarkan ipe takılan martıyı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri martıyı kurtarmak için çalışmaya başladı. İtfaiye aracının merdiveni ile martıya ulaşan ekipler martıyı takılı kaldığı ipten kurtardı. Martıyı kurtaran itfaiye ekipleri vatandaşların takdirini topladı.

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