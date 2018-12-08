İzmir, Giresun arasında turizm köprüsü kurulacak

İzmir'de düzenlenen turizm fuarına katılan Giresunlu turizmciler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

Giresun'daki turizmciler 12. İzmir Turizm Fuarı'na katıldı. Verimli geçtiği kaydedilen fuar programı kapsamında Giresun Kültür Turizm İl Müdürü Kemal Gürgenci, Giresun Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner ve turizmciler Vali Erol Ayyıldız'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyarette İzmir, Giresun arasında bir turizm köprüsü kurulması için neler yapılacağı görüşülen ziyarette turizm sezonunu değerlendirerek önümüzdeki dönemler için yapılacak kısa ve uzun vadeli çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.