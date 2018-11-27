İzmir'deki Giresun Günleri Ege ile Karadeniz arasında köprü oldu

Giresun Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek İzmir Tanıtım Günleri'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

İzmir'de ilki gerçekleştirilen Giresun Tanıtım Günleri hakkında yapılan ikili görüşme neticesinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız "İkinci Giresun Tanıtım Günleri'ni de gerçekleştirmek isteriz. Bu konuda bizler bir Giresunlu olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İzmir'de Giresun Tanıtım Günleri'nin ilkinin benim dönemimde başlamış olmasından son derece bir Giresunlu olarak çok mutluyum. Bu etkinliğin devam etmesini arzu ediyorum ve bizlerde her zaman hemşerilerimizin yanında olmaktan mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner ise “İzmir, Giresun için doğru bir turizm potansiyelidir. İzmir'de yapılacak olan etkin tanıtım çalışmalarında mutlaka önemli turizm katkısı olacaktır. İzmir'deki ilk tanıtım çalışmalarımızda hemşehrimiz İzmir Valimize katkı ve desteğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. İzmir'deki Giresun Tanıtım Günleri, Karadeniz ile Eğe arasından bir köprü oldu” dedi.