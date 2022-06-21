Jandarma dedektifleri Kırgız kadın cinayetini deniz kumu tanelerinden çözdü

Giresun'un Görele ilçesinde dün gece cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıkarken, gözaltı sayısı da 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün gece ilçenin Gültepe köyünde yol kenarındaki çalılıkta kadın cesedi bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışma sonucunda cesedin Kırgız uyruklu 40 yaşındaki Keremet Nyshanova'ya ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerinde bulunan kum tanelerinden yola çıkan JASAT dedektifleri, çalışmalarını sahil kesiminde yoğunlaştırdı. Ekipler, kıyı şeridi boyunca tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kadının en son Tirebolu'da deniz kenarında bir otomobilde bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin araç sahibi M.A. (52) olduğunu tespit etti. Ekipler, M.A.'yı Tirebolu ilçesinde gözaltına aldı. Soruşturma dahilinde olayla yardım ve yataklıktan dolayı bağlantılı olduğu H.Ç.'yi de gözaltına alan JASAT ekipleri cinayetin 19 Haziran Pazar akşamı Tirebolu'da işlendikten sonra olay yerine atıldığını tespit etti.

Şüpheliler M.A. ve H.Ç.'nin, Görele İlçe Jandarma Komutanlığındaki gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.