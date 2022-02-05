Jandarma sokak ve yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor

Giresun'un en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kümbet Yaylasında İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve hayvan severlerin katılımı ile sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyor. Gece gündüz demeden görev yapan, vatandaşın güveni ve huzuru için çalışan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soğuk kış günlerinde sokak ve yaban hayvanlarını unutmuyor. Timler, yüksek kesimlerdeki kar ve tipiye rağmen haftanın belirli günleri doğaya yiyecek bırakıyor. Karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda belirlenen noktalara yabani hayvanlar için yem ve mama bırakan timler, ağır kış şartlarından etkilenen sokak hayvanlarını zaman zaman elleriyle besliyor.