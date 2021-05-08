Jandarma ve Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir ihbarı değerlendiren emniyet ve jandarma ekipleri, yasa dışı üretim yapılan bin 150 kök kenevir, 100 kök skunk bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Son dönemlerde Giresun'da uyuşturucu ile mücadelede önemli çalışmalara imza atan emniyet ve jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir ekimine göz açtırmıyor. Oluşturulan özel ekipler aracılığı ile uyuşturucu ile mücadele eden jandarma ve emniyet ekipleri ortak bir başarıya daha imza attı. Son olarak Bulancak ilçesine bağlı Esenköy Köyü'nde yasa dışı kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaşınca operasyon için harekete geçildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ve Bulancak Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda ev ve bahçelerde yapılan aramalarda bin 150 kök kenevir ve 100 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli D.K. ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.