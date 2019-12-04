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Jandarma'nın kaçak silah yapımı ile mücadelesi devam ediyor

Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışması sonucu kaçak silah yapan 3 eve baskın yaptı.


Operasyon Yağlıdere ilçesine bağlı Akköy Köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, jandarma yapılan bir ihbarın ardından istihbarat timleri çalışma başlattı. İlçeye bağlı Akköy köyünde A.Ö, B.S ve H.Ç isimli şahısların ev ve eklentilerine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden ev ve eklentilerde yapılan aramalarda silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 2 adet av tüfeğine el konuldu. Gözaltına alınan A.Ö, B.S. ve H.Ç. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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