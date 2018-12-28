İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmanın titiz çalışması yaylada çıkan yangının failini ortaya çıkardı

Giresun’da geçtiğimiz aylarda yakılan kır lokantasının failleri yakalandı.

Giresun'da geçtiğimiz aylarda yakılan kır lokantasının failleri yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kulakkaya Yaylası Ağaçbaşı Tabiat Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve bu turizm sezonunda işletmeye açılması planlanan kır lokantası kundaklanması olayı Jandarma'nın titiz çalışması sonucu failleri yakalandı.


Giresun Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen 2 aylık teknik ve fiziki takip destekli titiz çalışmalar neticesinde, olayın faili A.A ile olayı azmettirdikleri tespit edilen H.T ve A.E. isimli 3 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Jandarma halkımızın can ve mal güvenliği, huzuru için çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.


Öte yandan geçtiğimiz yaz sezonunda açılması planlanan fakat kundaklanan kır lokantasının yaklaşık 100 bin TL zarar açıldığı öğrenidli.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.