JASAT dedektifleri dolandırıcılıktan 10 yıl cezası bulunan firari şahsı yakaladı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kredi kartı ve internet üzerinden banka dolandırıcılığı yapmak suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, karşılıksız çek keşide etme ve ticareti usulüne aykırı terk etmek suçlarından toplamda 10 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 yaşındaki M.K. isimli firari şahsın Bulancak İlçesi Aydındere beldesinde saklandığı bilgisi alındı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Giresun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ve Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ve fiziki takip sonucu firari şahıs M.K. kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli M.K. çıkarıldığı Bulancak Adliyesinde tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.