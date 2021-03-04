İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Giresun’un Keşap ilçesinde izinsiz define arayan 6 şahıs kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde izinsiz define arayan 6 şahıs kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Keşap ilçesine bağlı Yolağzı köyünde dün akşam saat 19.00 sıralarında izinsiz define arayan R.E., F.G., R.K., F.K., M.İ. ve F.İ isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapılarak yakalandılar. Olay yerinde yapılan incelemelerde, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet çekiç, 3 adet murç, 1 adet el feneri, 1 adet küçük balta ve çok sayıda kazı yapımında kullanan alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.