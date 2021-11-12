Kadın doktor karatede dünya 2.'si oldu

Giresun'da Tirebolu ilçesindeki 1 Nolu Yeniköy Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Uzman Doktor Ayten Kartal Taş, İstanbul'da yapılan Karate Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

İstanbul'da 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda Tirebolu Spor Kulübü adına yarışan Uzman Doktor Ayten Kartal Taş, önemli bir başarıya imza atarak dünya ikincilik madalyasıyla ilçeye döndü.

Gündüz, Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor olarak görev yapan, akşamları ise salona giderek antrenman yapan Taş, Uzakdoğu sporlarıyla hem doktor hem de bir kadın olarak kendini güvende hissettiğini söyledi.

Sağlık Merkezi'nde doktor, tatamide şampiyon karateci

Bir doktor olarak görevinin koruyucu sağlık hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Uzman Doktor Ayten Kartal Taş, “Tirebolu'da Aile Sağlığı Merkezi'nde uzman doktor olarak görev yapıyorum. Aile Hekimi olarak temel görevimiz koruyucu sağlık hizmeti sunmaktır. Bunun için hastalarımıza veya insanlara tavsiyemiz egzersiz ve spor yapmaları. Ancak bir örnek olarak bunu başarmış olmak kendi adıma mutluluk verici. Bu anlamda bir örnek olmak ve farkındalık oluşturmak önemlidir. Her yaşta spor yapılabilir. Karate de her yaşta kişiye tavsiye edebileceğim bir spor. Bununla birlikte ifade etmek istiyorum ki, bir kadın ve doktor olarak bu sporla kendimi daha güvende hissediyorum. Gündüz hastanede mesaimi yaptıktan sonra akşamları da salona giderek antrenman yapıyorum” dedi.

Karate Antrenörü Ercan Kara ise yaptığı açıklamada, ”Bir doktor ve sporcusu olarak Ayten Kartal Taş ile gurur duyuyoruz. Geçen hafta İstanbul'da yapılan Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda ikinci oldu. Bundan sonraki hedefimiz 2022 yılında yapılacak olan Karate Şampiyonası'nda 1. sıraya yükselmektir” dedi.