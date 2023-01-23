Kadın girişimcilere, destek sürüyor

Giresun'da kadın girişimcilerin yöresel ürünlere katma değer sağlanmak amacıyla yürüttükleri projeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DOKAP desteğini sürdürüyor.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen yöresel ürünlerin değerlendirilmesi Kayadibi mahallesinde faaliyet gösteren S.S. Ortakbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine alet makine ve ekipman desteğinde bulundu.

Coğrafi işaretli ürünlerin artırılmasına destek devam edecek

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Proje dahilinde kooperatife 1 adet fındık boylama makinesi, 1 adet fındık kırma makinesi ve 1 adet de fındık unu yapımı için öğütücü makine desteği verildi. Bu makine-ekipmanların yüzde 70'i proje kaynaklarından geriye kalan yüzde 30'u ise kooperatifler tarafından katkı payı bedeli olarak finanse edilmiştir. Yürütmekte olduğumuz projede Giresun İlimizde coğrafi işaretli ürünlerin artırılması, yöresel ürünlerin marka haline getirilerek katma değer kazandırılması ve çalışmaların bir rol model olarak örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır” denildi.

Giresun'a özgü coğrafi işaretli ürünler satılacak

Kooperatif Başkanı Handan Aktan ise, “Coğrafi işaretli ürünlerin Türkiye ve dünyadaki pazaryeri olan ulusal bir internet sitesi ile (endemigo.com) anlaşma yaptıklarını ve Giresun iline özgü coğrafi işaretli ürünleri kullanarak ürettikleri geleneksel gıdaları bundan sonra e-ticaret ortamında da pazarlamayı hedeflediklerini” ifade etti.