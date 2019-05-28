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Kahraman doktordan Vali'ye ziyaret

Türkiye’nin Suriye’de operasyon yürüttüğü yerlerden biri olan Azez’de geçici görev yaptığı sırada yaralanan Dr.

Türkiye'nin Suriye'de operasyon yürüttüğü yerlerden biri olan Azez'de geçici görev yaptığı sırada yaralanan Dr. Oğuz Alp Çelik tedavisinin ardından Giresun'a döndü.


Sınır dışı askeri üst bölgesinde hekim olarak görevdeyken yapılan saldırı sonucu yaralanan Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Oğuz Alp, GATA'daki tedavisinin ardından Giresun'a döndü.


Kahraman Dr. Oğuz Alp'i makamında kabul eden Vali Harun Sarıfakıoğulları, görevi başında yaralanan Dr.Çelik'in kendi acısını unutarak, aynı saldırıda yaralanan askerlerimize fedakarca tıbbi müdahalede bulunarak onların sevk ve nakillerine yardımcı olmasının bir kahramanlık örneği olduğunu söyledi.


Vali Srıfakıoğulları “ Bir doktor olarak sıcak bölgede mesleğini üstün başarı ve özverili şekilde yerine getiriştir. Özellikle kendisinin de yaralandığı aynı saldırıda, kendisinden çok askerleri düşünmesi tam bir kahramanlık örneğidir. Bu başarılarından ve kahramanlığından dolayı kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


Dr. Oğuz Alp Çelik'in makamda kabulü sırasında İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Bal da hazır bulundu.

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