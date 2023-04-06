Kahramanmaraş Depremi sonrası Giresun'da riskli bulunan 5 okul binası boşaltıldı

Giresun'un Alucra ilçesinde Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi ( ÇPAL) binası yapılan inceleme sonucu riskli kategorisinde değerlendirilerek boşaltılmasına karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde Giresun'un Alucra ilçesindeki kamu binalarındaki incelemeler devam ederken, Alucra Halis Akmen ÇPAL binası boşaltıldı.

Alucra Halis Akmen ÇPAL Okul Aile Birliği Başkanı Murat Altıparmak, okulun boşaltılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Giresun'un 1. derece deprem bölgesinde yer alan üç ilçesinden biri olan Alucra'da inceleme yapmak için ilçeye davet edilen Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından incelenen okul binası riskli olarak değerlendirildi. Verilen bu karar sonrası Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü de okulu derhal boşaltılması için talimat gönderdi. Boşaltma kararı sonrası okuldaki eğitim öğretim faaliyetleri aksamaması için okul ilçedeki Mehmet Akif Ersoy YBO binasına taşındı" dedi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, il genelinde riskli bulunan Şebinkarahisar'da 2, Alucra'da 1, Çamoluk'ta 1 ve Piraziz ilçesinde 1 olmak üzere 5 okul boşaltıldı. İl Genelinde okul binalarında risk analiz ve çalışmalarının devam ettiği belirtildi.