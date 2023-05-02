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Kalorifer kazanının neden olduğu yangın korkuttu

Giresun’un Eynesil ilçesindeki bir evde kalorifer kazanının neden olduğu yangın paniğe neden oldu.

Giresun'un Eynesil ilçesindeki bir evde kalorifer kazanının neden olduğu yangın paniğe neden oldu.


Gümüşçay Mahallesi'nde Cevdet G.'ye ait 3 katlı binada bir dairede kalorifer kazanından kaynaklanan yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine Eynesil Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu binanın birinci katındaki dairede maddi hasar meydana geldi.

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