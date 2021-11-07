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Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı Sezgin Aydın vefat etti

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde, Ordu’nun Çamaş İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Sezgin Aydın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Ordu'nun Çamaş İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Sezgin Aydın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Sezgin Aydın (46), bugün memleketi Yağlıdere ilçesinin Tepeköy Mahallesi'nde bahçesinde çalıştığı sırada kalp krizi geçirdi. Ambulans ile Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan yaklaşık 25 yıllık polis Aydın'ın cenazesi yarın Tepeköy Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından aynı yerde toprağa verilecek.

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