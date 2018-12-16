Kamu emekçileri hamsi şenliğinde bir araya geldi

kez Giresun Kalesinde gerçekleştirdi.

Kurulduğu 2012 yılından bu yana her yıl hamsi şenliği düzenleyerek bir araya gelen dernek üyeleri bu yılda Giresun Kalesi'nde bir araya geldi. Dernek üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Av. Aytekin Şenlikoğlu ve gazetecilerin katıldığı şenlikte renkli anlar yaşandı.

Giresun Kamu Emekçileri Derneği Başkanı Fatih Öksüz yaptığı açıklamada, “2012 tarihinden bu güne her hamsi sezonunda Giresun kalesinde dernek üyelerimiz ve aileleri, STK yöneticileri ve tüm misafirlerimizle birlikte bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Özellikle Kamu Çalışanları Platformuna üye olan derneğimizin Türkiye genelinden takipçileri olduğu için Giresun Kalesini ve ilimizin doğal güzelliklerini tanıtımına katkıda bulunma fırsatını en iyi şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Bu senede güzel hava eşliğinde yoğun katılımla birlikte özellikle üyelerimizin hafta içi iş yoğunluğundan kaynaklı yaşamış oldukları stresin ve yorgunluğun atılmasında bir nebzede olsa katkımız olması bizleri mutlu etmektedir. Bu vesileyle Giresun Kamu Emekçileri Derneği olarak bu yıl 6. kez gerçekleştirmiş olduğumuz geleneksel hamsi şenliğimize katılım sağlayan üyelerimiz ve ailelerine, STK yöneticilerimize, gönül dostlarımıza ve yoğun temposuna rağmen bizleri yalnız bırakmayan Giresun Belediye Başkan adayı Av. Aytekin Şenlikoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.