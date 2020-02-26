Kar fındığa yaradı

Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin mevsiminde yağan kardan fındığın oldukça yararlandığını ifade ederek bundan sonraki kar yağışlarının risk oluşturabileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda yağması beklenen karın bu yıl mevsiminde yağdığına dikkat çeken Birlik Başkanı Şahin, “Fındık tomurcukları,- 10 derecelere kadar soğuğa dayanıklı olup, tomurcuklara su yürümesiyle birlikte bu mukavemet aşağıya doğru iner ve genç sürgün veya genç yaprak oluşumunda bu oran, 0 dereceye kadar düşer. Şu ana kadar böyle bir durum oluşmamıştır. Hala, eksinin altında tomurcukların dayanma güçleri mevcuttur. Kısaca, bitki ve toprak kat ve suyundan oldukça yararlanmış ve şu ana kadar görülen bir zararlanma mevcut değildir. Bundan sonraki süreçte kar yağar ise, o durum, kendi düzeyinde değerlendirilmelidir"dedi.

Karın fındığa faydaları

Kar yağışının bütün meyvelerde olduğu gibi fındıkta da faydalı olduğunu anlatan Şahin, “Kar örtüsü, sıcakta yayılan bitki hastalık ve zararlıların yayılmasını durdurup bitkilerin, o hastalık ve zararlılara karşı mukavemetini artırmaktadır. Kar suyunun yararları ise; Kar suyu, topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar. Kar, yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin en önemli kaynağıdır. Karda bulunan amonyak, karın erimesiyle birlikte toprakta kalır. Bu amonyak, azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşılar. Kar yağınca hava yumuşar ve havanın aşırı soğuması engellenmiş olur. Bitkiler üzerinde koruyucu bir örtü oluşmuş olur. Eriyen kar suyu bu minerallerin kolayca çözünmesini sağlayarak, bitkinin kolayca alımını sağlar. Burada esas olan karın yağışından ziyade karın, ne zaman ve ne kadar yağdığı ile yerde kalma süresi oldukça önemlidir. Karın yerde kalma süresi ve kar yağışı, bir yerin iklim özelliklerini belirleyici etkenlerdir. Mühim olan yağan karın, yavaş yavaş eriyerek yüzey akışına geçmeden, toprak tarafından emilerek, bitkinin su ihtiyacı ile toprak nemini sağlayabilmesi için suyun, toprak tarafından depo edilmesi işleminin temindir. Fındık bölgelerinde özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde toprak oldukça sığ, toprakta su tutma özelliğini yükseltecek değerler düşük ve arazi oldukça eğimli olduğundan, ne kadar kar yağarsa yağsın, arakasından üç gün güneyli rüzgârlardan sonra toprak yine kuru kalmaktadır. Bunun içinde, suyu toprakta tutabilecek yollar aramamız gerekmektedir” bilgisini verdi.