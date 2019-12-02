İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar Giresun'un iç kesimlerinde etkili oluyor

Giresun’un iç kesimlerinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı etkili oldu.

Giresun'un iç kesimlerinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı etkili oldu. Yer yer 800 rakımlı kesimlerde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı ile yaylalar beyaza büründü. Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçe merkezlerinde de yılın ilk karı düştü.


Öte yanda, Giresun-Sivas kara yolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde ise kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu öğrenilirken, her hangi bir olumsuzluk yaşanması için çalışmaların geçit üzerinde yoğunlaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.