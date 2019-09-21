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Kar Karadeniz'de yüzünü gösterdi

Doğu Karadeniz’in sahil kesimi ve alçak rakımlı yerleri etkisi altına alan yağmur ve soğuk yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

Doğu Karadeniz'in sahil kesimi ve alçak rakımlı yerleri etkisi altına alan yağmur ve soğuk yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.


Yaz sezonun bitmesiyle son baharın yaşandığı şu günlerde Giresun, Trabzon ve Gümüşhane yaylalarında kar yağışları başladı. Yağan kar yer yer 5 santimetreyi buldu.


Giresun'un Sisdağı, Karadoğa ve Çalık yaylalarında aralıklarla yağan kar nedeniyle kısa sürede dağlar beyaza bürüdü.

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