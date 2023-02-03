Kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi

Geçtiğimiz günlerde yağmayan kar nedeniyle fındığın erken tomurcuklanması durumunda zirai don riskleri yaşanabileceğine dikkat çeken, Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, bugünlerde başlayan kar yağışının fındık üreticilerini sevindirdiğini kaydetti.

Şahin mevsiminde yağan kardan fındığın oldukça yararlandığını ifade ederek, “Fındık için mevsiminde olmayan her şey risk oluşturur. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince neredeyse fındık tomurcuklanarak açmaya başlayacak hale gelmişti. Fındık açtıktan sonra yağacak bir kar da zirai don riskini meydana getirecekti. Bu bizi endişelendirişti. Ancak bugünlerde başlayan kar yağışı üreticileri mutlu etmiştir çünkü tam da zamanında kar yağışı başladı. Hava sıcaklıkları düştü. Fındığında bir üşümeye ihtiyacı vardır. Şuan orta ve yüksek kesimlerde yağan kar sahil kesimlerine de inerse ve uzun sürerse fındık ve diğer meyveler için o kadar iyidir. Kar yağması demek fındığın açmasını geciktirecek ve zirai don riski azalacaktır. Fındık için en riskli dönem fındık açtıktan sonra yağan kar risk taşımaktadır” dedi.