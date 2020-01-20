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Kara kışta yaban hayatı unutulmadı

Giresun’da mevsiminin etkisini gösterdiği ve yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemleme çalışmaları yapıldı.

Giresun'da mevsiminin etkisini gösterdiği ve yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemleme çalışmaları yapıldı.


Kentin yüksek rakımlı bölgeleri ile ormanlık alanlarında etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan av ve yaban hayvanları için başlatılan yemleme çalışmaları Jandarma ekipleriyle işbirliği içeresinde sürdürülüyor.


Kentin yüksek rakımlı ve kar kalınlığının yer yer 50-60 santimetreyi bulduğu bölgelerde arpa, buğday, mısır yemlerini yol kenarlarına ve açıklık alanlara bırakan ekiplerin kış mevsimi boyunca yemleme çalışmaları aralıksız sürdürecekleri bildirildi.

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