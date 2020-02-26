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Karadeniz Belediyeleri Kültür Sanat Birliği kuruldu

Giresun Belediyesi öncülüğünde Karadeniz Belediyeleri Kültür ve Sanat Birliği kuruldu.


Giresun Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıya Amasya, Samsun, Ordu ve Giresun Belediyeleri kültür sanat temsilcileri katılırken, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel birliğin kurucu başkanı oldu.


Toplantıda alınan ortak karar ile birlikte, dönem başkanlığı sisteminin uygulanması ve her altı ayda bir birlik başkanının değişmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, Birliğin 2 ay arayla birlik üyesi olan bir ilde toplanması, ikinci toplantının 17 Nisan tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılması kararı alındı.


Giresun Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantıda belediyelerin yaptığı kültür sanat faaliyetleri konuşulurken, birlikte yapılacak olan etkinlikler değerlendirildi.

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