Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olan ‘Düşünce Okulu'nun açılışı yapıldı

Giresun Belediyesi, şehrin sosyal ve kültürel gelişiminin sağlanması amacıyla örnek gösterilecek çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek "Düşünce Okulu" açtı.

Konser, tiyatro, yaz etkinlikleri, seminer, kitap fuarı gibi birçok kültür sanat hizmetleri gerçekleştirerek şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı sürdüren Giresun Belediyesi şimdi de ‘Düşünce Okulu'nu hayata geçirdi.

Giresun ve Karadeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliğini taşıyan, Belediye eski İmar Müdürlüğü hizmet binasında hizmet verecek olan ‘Düşünce Okulu'nun açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açılış programına katılan ve ‘Düşünce Okulu' atölyesinin ilk konuğu olan edebiyatçı, yazar Beşir Ayvazoğlu ise katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Açılışta konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu,'Düşüncü Okulu'nda 6 atölye ve 7 atölye hocası bulunurken, atölyeler ayda 2 kez belirlenen bir günde 18.30 ve 20.30 saatleri arasında çalışma yapacağını söyledi.

Başkan Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Güzel şehrimiz Giresun'umuzun bir marka olması için sanat ve kültürünün gelişmesine azami özen göstermekteyiz. Şehrimizde ve bölgemizde bir ilk olma özelliği taşıyan Belediyemiz Düşünce Okulu'nu da bu şuurla şehrimizin, ülkemizin ve dünyamızın hafızasına katkı sunmak, toplumun gelişiminde önemli bir yer tutmak amacıyla hizmete sunduk. Kıymetli hocalarımızın eşliğinde gerçekleştirilecek birbirinden değerli atölyelerin şehrimizin kültürüne katkı sunacağını ve düşünceleri ile gelişen bir toplumun yaygınlaşmasında önemli bir çalışma olacağına inanıyorum. Ayrıca bu açılış gününde aramızda olan ve düşünce okulumuzun ilk atölyesinin konuğu olacak değerli yazarımız Beşir Ayvazoğlu nezdinde tüm hocalarımıza, emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.