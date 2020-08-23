Karadeniz değil çamur deniz

Giresun'da etkili olan sağanak yağışın ardından başta Aksu Deresi olmak üzere derelerin getirdiği çamur ve rusubat Karadeniz'in rengini değiştirdi.

Giresun'u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin bir çok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açarken Aksu Deresinin getirdiği çamurlu sular Karadeniz'e karışınca ortaya sahil kesiminde kahverengi bir görüntü çıktı. Bölgede havadan çekilen görüntülerde Karadeniz adeta çamurlu suya dönüşürken, açıktaki ve sahildeki denizin renk farkı dikkat çekti.