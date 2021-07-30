Karadeniz Sahil Yolu yetersiz, Güney Çevre Yolu ihtiyaca dönüştü

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu Karadeniz Sahil Yolu ve şehir içi trafiğinin, Güney Çevre Yolu Projesi'ni zaruri bir ihtiyaca dönüştüğünü söyledi.

Ülkemizin Orta Asya ile bağlantısının en önemli ayağı olan Karadeniz Sahil Yolu'nun, yetersizliğinin her geçen gün daha da anlaşıldığını belirten Çakırmelikoğlu, artık sahil yolunun artık ihtiyaca cevap veremez durumda olduğunu ifade etti.

Çakırmalikoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2007 yılında resmi olarak hizmete giren Karadeniz Sahil Yolu, bugün itibarıyla- şehir içi geçişleri- talebe cevap verebilecek boyutta olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. Giresun ilimizin haricinde komşu illerimiz Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Sivas, Ordu illeri gurbetçi sayısı çok yüksek olan illerdir. Bu gurbetçilerimize Karadeniz Sahil Yolu yeterli gelmemekle ve ulaşıma stresli bir şekilde devam etmektedirler. Bu vesileyle 2012 yılından itibaren gündemde olan ve proje ihalesi tamamlandığını öğrendiğimiz yapın ihalesini beklediğimiz Giresun Güney Çevre Yolu Projesi'nin özellikle Kurban Bayramı tatilinde araç trafiği yoğunluğu göstergeleri de göz önüne alınarak yatırım kararı resmileştirilmelidir” dedi.

“Güney Çevre Yolu uluslararası bir ihtiyaç”

Karadeniz'e Güney Çevre Yolu Projesi'nin sadece şehirler arası ulaşıma değil, uluslararası yol ağına da ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Çakırmelikoğlu, “Çarpık kentleşme, sosyal donatı ve ticari alan darlığının da çözümüne katkı sağlamasını beklediğimiz Ordu İli Gülyalı İlçesinden başlamak kaydıyla Giresun İli Keşap İlçesinden sahil ile buluşması planlanan Giresun Çevre Yolu'nun, Ordu Güney Çevre Yolu gibi sadece yatırım yapılan bölgenin değil, uluslararası yol ağına da ciddi katkı sağlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bakımdan 2021 yılı içinde yatırım kararı beklentisiyle trafik yoğunluğunun her geçen yıl katlandığı bölgemizde uluslararası transit geçişlerinin de olumsuz etkilendiğini, Giresun Güney Çevre Yolu yatırım kararının müjdeden öte zaruri bir ihtiyacın temini olarak görmekteyiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Giresun Güney Çevre Yolu Projesi'nin yatırım kararının müjdesini bekliyoruz” dedi.