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Karadeniz sahil yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde Karadeniz sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde Karadeniz sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca Giresun istikametinde trafik akışı durdu.


Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesinde Karadeniz Sahil yolunda Ordu istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan 52 FG 827 plakalı araç yine aynı istikamette hareket halinde bulunan 34 AT 1791 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1'i ağır olmak üzere 4 kişi ise Giresun Devlet Hastanesi ve Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık bir saat boyunca Giresun istikametine araç trafiğine kapalı kaldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasıyla Karadeniz Sahil Yolu Giresun istikametinde tekrar trafiğe açıldı.

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