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Karadeniz yaylaları yaza hazırlanıyor

Türkiye’nin en uzun yol ağına sahip illerinden biri olan Giresun’da yayla sezonu öncesi kar nedeniyle kapanan yayla yollar ulaşıma açılıyor.

Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip illerinden biri olan Giresun'da yayla sezonu öncesi kar nedeniyle kapanan yayla yollar ulaşıma açılıyor.


Giresun İl Özel İdaresine bağlı ekipler başta olmak üzere yol güzergahı bulunan ilçe belediyelerine bağlı ekiplerde Nisan ayından itibaren başladıkları yol açma çalışmaları Mayıs ayı itibariyle de devam ediyor. Yer yer 5 metrelik küp halinde olan karı temizleyen ekipler Karadeniz yaylalarını şenlikler için yaza hazırlıyor.

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