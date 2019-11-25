İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karadeniz yaylalarında yaz havası yaşanıyor

Doğu Karadeniz’de Kasım ayının son haftalarında etkili olan sıcak hava vatandaşları yaylalara çıkarttı.

Doğu Karadeniz'de Kasım ayının son haftalarında etkili olan sıcak hava vatandaşları yaylalara çıkarttı.


Vatandaşlar güneşli havayı değerlendirmek için Giresun'un Kümbet, Koçkayası ve Kulakkaya yaylalarına akın etti.


Güneşli havanın ve bol oksijeninin tadını çıkartanlar bol bol selfie yapmayı da ihmal etmedi.


Öte yandan, 2019 yılının 11 aylık döneminde tesisleri kullanan ve konaklayan turist sayısı 330 bin 153 olduğu Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.