Karadeniz'de ucuz hamside sona geliniyor

Karadeniz'de hamsi bolluğunda sona yaklaşıldı. Giresun Piraziz Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, hamsi severlere çağrıda bulunarak, “Hamsinin en ucuz olduğu dönemde bol bol tüketsinler, çünkü 10-15 gün sonra 15-20 liraya kadar fiyatlar çıkabilir” dedi.

Hamsinin Samsun'dan başlayan kıyı yolculuğunun Ordu ve Giresun'dan sonra Trabzon kıyılarına kadar devam ettiğini ve bu dönmede avcılığın bol olduğunu belirten Arslan, fiyatların da bu bolluktan yararlandığını ifade etti.

“Şu anda da Trabzon'da avcılık daha fazla yapılıyor ve büyük ihtimal kıyıları takip ederek hamsi karşı kıyı ve Gürcistan'a geçecek” diyen Hamdi Arslan, “Buda şuna işrettir hamsi avcılığı 10-15 gün sonra çok az miktarlara düşebilir. Hamsi son bir aydır Karadeniz'de avlanıyor ondan önce gelen hamsiler Marmara'dan avlanıp tezgahlarda satılıyordu. Vatandaşımız onun için elini hızlı tutsun Karadeniz hamsisi yemek için. Fiyatlarda şu an makul bazı yerlerde kilosu 5 liradan satıldığını biliyoruz bu fırsat kaçmaz vatandaş bol bol tüketsin çünkü 10-15 gün sonra bu hamsi 15-20 lira civarına kadar çıkabilir” şeklinde konuştu.

"Hamsi'de katliam yapılıyor"

Avlanan hamsilerin birçoğunun balık unu fabrikalarına gittiğini kaydeden Hamdi Arslan şöyle deva etti;

“Çok aşırı derecede avcılık yapıldı ama ben buna avcılık yerine katliam diyorum. Bir tekne 5 bin kasa hamsi alıyor ve 200, 3000 ton civarında hamsiyi de kuruma veriyor. Karadeniz de 200 teknenin hamsi avcılığını yaptığını varsayarsak akıllara zarar bir katliamın yapıldığını görürüz. Bu balıkta böylece biter bir süre sonra karşı yıkıya, Gürcistan'a geçer sonrada vatandaş burada oralardan gelen hamsiyi tüketmeye başlar. Bu işe biran önce bir çare bulunması gerekir.”