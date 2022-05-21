Karadeniz'in en büyük plajlarından biri Giresun'da hizmete açıldı

Karadeniz'de 2 kilometrelik uzunluğuyla en uzun plajları arasında yer alan ve içerisinde 7 bin 400 m2 yeşil alan, 50 araçlık kapalı otopark, 900 m2 taş amfi , 3 adet iskele, kumsal kotunda ahşap yürüyüş yolları, mescit, güvenlik noktası, 6 adet plaj işletmesinin bulunduğu plajın açılışı için görkemli bir tören düzenlendi.

Açılış töreninde konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Adasıyla, deniziyle, mavisiyle, yeşiliyle, yaylalarıyla doğa harikası olan şehrimizin en kıymetli yerlerden birindeyiz. Burası Karadeniz Bölgemizin en büyük ve uzun plajı. Bizler, deniz ile iç içe yaşayan bir kentiz. Yola çıkarken Ekibim ve şahsım Şehrimizi, bölgemizin en güzel kumsallarına, plajlarına sahip bir şehir yapacağız demiştik. Onun için bu projeye özel önem verdik, sizler için her detayı düşündük” dedi.

Plajın, sosyal donatı alanlarıyla bir cazibe merkezi haline geleceğini de ifade eden Başkan Şenlikoğlu, “Karadeniz Bölgemizde hiçbir yerde olmayan ve tabiri caizse Ege'yi aratmayacak görselliği ve donatıları olan bu projemiz bugün itibariyle sizlerin kullanımında olacak. Plajlar projemiz hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz içinde çok güzel bir dinlenme ve denizle buluşma noktası olacak. İnşallah kısa zamanda tamamını hızlı bir şekilde bitirmiş olacağız. Sizlere söz verdiğimiz projeleri birer birer yerine getiriyoruz. Plaj projemiz sizlerin bizlerden beklediği önemli hizmetlerden bir tanesiydi. Bu projemizi de sizlerle birlikte hizmete açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her detayı düşündüğümüzü söylemiştim. Bu projemizde, 7 bin 400 m2 yeşil alan, 50 araçlık kapalı otopark, 900 m2 taş amfi tiyatro,3 adet iskele, kumsal kotunda ahşap yürüyüş yolları, sahil güvenlik ve cankurtaran merkezi, 4 adet çay kahve kioksu, mescit, güvenlik noktası, 6 adet plaj işletmesi gibi yerleri barındırıyor. Şehrimizin turizmden aldığı payın artırılması hedefiyle kentin sahip olduğu doğal değerleri en iyi şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Sahillerimizi cazibe merkezi haline getirerek hak ettiği değeri almasını sağladık. Ayrıca, bu projemizin ikinci etabına da inşallah kısa sürede başlayacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın protokol üyeleri kurdaleyi keserek plajı hizmete açtı. Ardından ise havai fişek gösterisi ise ilgiyle izlendi ve renkli görüntülere sahne oldu.