Karadeniz'in en uzun bisiklet yolu Bulancak'ta yapılıyor

Bulancak Belediyesi'nin vizyon projelerinden birisi olan 8 km'lik bisiklet ve yürüyüş yolunun ilk etabı olan Fatoğlu kavşağı ile Bulancak Deresi arasındaki bin 400 metrelik kısmının asfaltlanmasına başlandı.

Karadeniz'in en uzun bisiklet ve yürüyüş yollarından birini ilçelerinde hayata geçirdiklerini belirten Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, “Yürüyüş ve bisiklet yolunda İlk etap olarak belirlediğimiz, Fatoğlu sapağı ve Bulancak köprüsü arasındaki bin 400 metrelik bölümün asfalt çalışmasını bu hafta içerisinde tamamlayacağız. Haziran ayı sonuna kadar da kalan 6.50 km'lik etabın tamamını bitirerek boyama ve aydınlatma çalışmalarının ardından halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bulancak'ı yeniden denizle buluşturacak bir proje olan bisiklet ve yürüyüş yolu şehrin sosyal hayatına da büyük katkı yapacaktır. Yaklaşık 8 kilometreyi bulacak olan proje, aydınlatma, peyzaj düzenlemesi ve spor alanlarıyla bir cazibe merkezi haline gelerek hem Bulancak'a hem de çevre il ve ilçelerimize hitap edecektir. İlçemize hayırlı olsun” dedi.