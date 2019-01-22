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Karan: “TMO, FİSKOBİRLİK'e fındık vermeye başladı”

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarındaki geçmiş yıllara ait fındıkların FİSKOBİRLİK üzerinden piyasaya sürülmesi gerektiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO tarafından teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilecek olan 10 bin ton kabuklu fındığın dün itibariyle verilmeye başlanıldığını kaydeden Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bundan rahatsızlık duyan ve TMO'nun stoklarındaki ürünü ucuza kapatmaya çalışan fındık baronlarının yine harekete geçtiğini ifade etti.


Üreticinin elinde ürün kalmadığını bilen fındık baronlarının harekete geçerek, TMO'nun stoklarındaki fındığı nasıl ucuza kapatabilirizin hesabını yapmaya başladığını belirten Karan, “TMO'nun stoklarında bulunan 2017 ve 2018 yılına ait fındıklar piyasaya sürülecekse kesinlikle ve kesinlikle FİSKOBİRLİK üzerinden piyasaya arz edilmelidir. TMO'nun stoklarındaki ürünü ucuza almak isteyenlerin bize göre niyeti niyet değildir. Onların tek niyeti ucuza alıp, yurt dışına dolar bazında yüksek fiyattan satmaktır. Şu anda serbest piyasada 15 lira seviyelerinde işlem gören fındık fiyatı yeni sezonun de aynı zamanda taban fiyatı anlamına gelmektedir. Üreticinin elinde fındık kalmadı. Stoklar tükendi. TMO'nun stoklarındaki ürün değerlendi. TMO'nun düşük fiyattan fındık barolarına ürün satması demek, gelecek yılki ürünün fiyatına darbe vurmak demektir. Bunlar iyi düşünülüp, iyi hesap edilmelidir. Devletin amacı üreticisi korumaksa buna göre hareket etmelidir. Fındık baronların yanında durup, onların değirmenine su taşımamalıdır. Üreticisinin alın terine sonuna kadar sahip çıkmalıdır" dedi.

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