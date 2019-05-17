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‘Kawa' kod adlı terörist teslim oldu

‘Kawa’ kod adlı İran uyruklu PKK’lı terörist, Giresun’da askere teslim oldu.

‘Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist, Giresun'da askere teslim oldu.


Doğu Karadeniz'de süren terör operasyonları sonucuna uzun süredir aranan ‘Kawa' kod adlı PKK'lı terörist, Giresun'un Güce ilçesi ile Espiye ilçesini bağlayan kırsalda süren operasyonlar esnasında güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin sorgusu şu an devam ederken, uzun süredir aç ve yorgun olduğu görüldü. 'Kawa' kod adlı terörist daha önce bölgedeki birçok çatışma esnasında yakalanamadan kaçmıştı. Teröristin yanında bulunduğu bilinen ‘Aras' kod adlı Aras Aslan adlı teröristin yakalanması için de operasyonlar sürüyor.

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