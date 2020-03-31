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Kayalık bölgeye çelik ağ ile koruma

Giresun Belediyesi ekipleri tarafından Hacıhüseyin Mahallesi Lunapark karşısındaki kayalıklarda kötü hava şartlarında tehlike oluşturmaması için çelik tel örgü ile kaplama yapıldı.


Hacıhüseyin Mahallesi'nde kayalık alandan kopan kaya ve taş parçalarının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturmaması için söz konusu alana çelik tel örgü ile kaplama yapıldı. Şiddetli yağmur ve fırtınalı günlerde kaya parçalarının döküldüğü kayalık bölge ve hemen yakınında bulunan yoğun olarak kullanılan üst geçit ve çevresi tehlikelere karşı güvenli hale getirildi. Vatandaşlar bu çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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