Giresun'un Doğankent ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Güdül köyünde 65 yaşındaki Mehmet Durkaya'nın kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Durkaya'nın cenazesi AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Savcılık tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Durkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumuna morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.