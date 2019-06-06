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Kayan aracını dayanarak durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi

GİRESUN (İHA) – Giresun’un Görele ilçesinde park ettiği aracın kaydığını görünce durdurmaya çalışan bir kişi araç ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

GİRESUN (İHA) – Giresun'un Görele ilçesinde park ettiği aracın kaydığını görünce durdurmaya çalışan bir kişi araç ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Sağlık köyünde Aydın Ekiz isimli vatandaş, park ettiği kamyonet aracının rampa aşağı kaydığını gördü. Koşarak aracına dayanarak durdurmaya çalıştı. Ancak durdurmakta başarılı olamadığı araç ile cami şadırvanı arasına sıkışan Aydın Ekiz yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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