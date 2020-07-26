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Kaybolduktan 2 gün sonra yaylada bulunan Elif sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü

Giresun’un Bulancak ilçesi Semen Yaylası’nda Cuma günü kaybolan ve bu sabaha karşı bulunan 11 yaşındaki Elif Akbayrak sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesi Semen Yaylası'nda Cuma günü kaybolan ve bu sabaha karşı bulunan 11 yaşındaki Elif Akbayrak sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinin Semen Yaylası'nda hayvanları otlattığı sırada yoğun sisin de etkisiyle kaybolan ve arama çalışmalarının 33'üncü saatinde boş bir yayla evinde bulunan Elif Akbayrak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Yaklaşık bir buçuk gün boyunca aç kalan ve korkarak sığındığı evden sisin kaybolmasıyla dışarı çıkan ve su içtiği sırada bulunan Elif'in kontrolleri yapıldıktan sonra evine gönderileceği belirtildi.

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